Ринок нерухомості в Києві оживає: продажі ростуть

Кількість угод купівлі-продажу на ринку житлової нерухомості в 2017 році зросла на 8% в порівнянні з 2016 роком - до 31,4 тисячі.

Про це повідомив заступник керівника Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник на прес-конференції, передає УНІАН.

"За підсумками 2017 року в Києві було укладено 31 389 угод, це найвищий показник за всю історію продажів на ринку в Україні в цьому регіоні... Приріст становить близько 8%", - сказав він.

Він зазначив, що у цю статистику не входять інвестиційні договори.

Олійник додав, що зростання купівлі нерухомості пов'язане з відсутністю варіантів вкладення засобів населення.

"Населення не довіряє жодним іншим інструментам, не працює інститут депозитів, фондовий ринок. Населення воліє вкладати заощадження в простий інструмент – квартири", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що в Києві спостерігається тенденція скорочення житлового фонду.

"Це пов'язано з двома тенденціями. Перша - велика частка аварійного житла. Житло масової забудови 50-60-х років панельними будинками, які мають нормативний строк від 50 до 60 років, підходить до кінця. І в найближчій перспективі очікується, що ці райони будуть піддані реконструкції. Друга – виведення житлового фонду з категорії житлового в нежитловий. Це стосується центральних районів, коли квартири на перших поверхах перетворюються в офіси", - зазначив представник UTG.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що за даними компанії ARPA Real Estate у 2017 році в Києві продано 2350 квартир на первинному ринку і 3210 - на вторинному, в той час як у 2016 році було укладено 4515 і 4960 договорів про продаж відповідно.

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