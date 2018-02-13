14 тисяч українських компаній торік експортували продукцію до ЄС

Понад 14 тисяч українських компаній торік експортували свою продукцію до ЄС.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів представник України при ЄС Микола Точицький.

"Кількість українських компаній, які здійснюють експорт товарів до держав-членів Євросоюзу, постійно зростає. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, минулого року експорт до ЄС здійснили понад 14 тисяч компаній, що на 734 компанії більше, ніж у 2016 році", - повідомив посол.

За його словами, статистика торгівлі з ЄС зазнала відчутних позитивних змін. Зокрема, у 2017 році експорт до країн Євросоюзу зріс на 30%, а частка Євросоюзу в структурі зовнішньої торгівлі України вже становить майже 43%. При цьому в 2013 році цей показник дорівнював трохи більше 20%.

Посол також відзначив, що частка малих і середніх підприємств у переліку експортерів залишається недостатньою.

"Дуже часто представники наших малих і середніх підприємств не знають, де можна знайти необхідну базову інформацію щодо виходу товарів на ринок Євросоюзу, а також про існування програми ЄС, завдяки якій можна шукати іноземних партнерів для встановлення співробітництва", - пояснив Точицький.

Європейська правда