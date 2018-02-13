Ціни на нафту зростають, Brent подорожчала до 63 доларів

Ціни на нафту еталонних марок зростають в ході торгів у вівторок на позитивних прогнозах ОПЕК, опублікованих днем ​​раніше.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:54 подорожчали на 0,39 долара (0,62%) - до 62,98 долара за барель.

На торгах в попередній день їх ціна знизилася на 0,2 долара (0,32%) і становила 62,59 долара за барель - найнижчий рівень з 22 грудня.

Зростання ринку напередодні було обмежене прогнозом Управління за інформацією в галузі енергетики (EIA) міністерства енергетики США, згідно з яким очікується збільшення видобутку сланцевої нафти сімома найбільшими компаніями до 6,756 млн барелів на добу.

При цьому оцінка виробництва в лютому була переглянута до 6,65 млн барелів на добу з раніше очікуваних 6,55 млн барелів на добу.

ОПЕК в понеділок підвищила оцінку зростання світового попиту на нафту в 2017 році на 30 тис. барелів на добу, в цьому році - на 60 тис. барелів на добу. Тепер очікується, що за підсумками 2018 року попит на нафту збільшиться на 1,59 млн барелів на добу - до 98,6 млн барелів на добу.