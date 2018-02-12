Директор Google будує пивзавод в Україні

Директор Google в Україні Дмитро Шоломко вирішив вкластися в приватний бізнес.

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

"Я скажу так: я будую маленький пивзавод", - відзначає він.

Менеджер додав, що в Facebook у нового бренду відкрита сторінка. Назви поки не говорить.

На питання журналіста про те, чи буде це крафтове пиво, Шоломко зазначив, що це вже дуже утерте слово, і обмежився фразою: "гарне пиво буде".

За словами Шоломко, у нього в пивному бізнесі є партнери.

"Я практично там нічого не роблю: я надихаю, мотивую, розподіляю фінансові потоки", - додав він.

Як з'ясувало видання, пивний бізнес буде називатися Rebrew. Будівництво заводу відбувалося в 2017 році, а в цьому він буде запущений в комерційну експлуатацію.

Економічна правда