Директор Google будує пивзавод в Україні
Понеділок, 12 лютого 2018, 14:00
powered by lun.ua
Директор Google в Україні Дмитро Шоломко вирішив вкластися в приватний бізнес.
Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.
"Я скажу так: я будую маленький пивзавод", - відзначає він.
Менеджер додав, що в Facebook у нового бренду відкрита сторінка. Назви поки не говорить.
На питання журналіста про те, чи буде це крафтове пиво, Шоломко зазначив, що це вже дуже утерте слово, і обмежився фразою: "гарне пиво буде".
За словами Шоломко, у нього в пивному бізнесі є партнери.
"Я практично там нічого не роблю: я надихаю, мотивую, розподіляю фінансові потоки", - додав він.
Як з'ясувало видання, пивний бізнес буде називатися Rebrew. Будівництво заводу відбувалося в 2017 році, а в цьому він буде запущений в комерційну експлуатацію.
Економічна правда