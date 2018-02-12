Бориспіль відзвітував про рекордний дохід

За підсумками роботи в 2017 році аеропорт Бориспіль домігся рекордного доходу в розмірі 4,097 мільярда гривень.

Про це повідомляє ЦТС.

Крім того, в 2017 році прибуток до оподаткування становив 2,114 млрд гривень, що також стало рекордом.

Для порівняння наводяться показники попередніх років. Так, в 2016 році дохід становив 3,617 млрд ​​гривень, в 2015 – 3,081 млрд гривень, в 2014 – 1,823 млрд гривень. Прибуток до оподаткування: в 2016 посилання – 1,697 млрд ​​гривень, в 2015 - 859 млн гривень, 2014 рік аеропорт закінчив зі збитками в розмірі 138 млн гривень.

У 2017 році витрати підприємства склали 1,983 млрд гривень. Роком раніше цей показник дорівнював 1,920 млрд гривень, а в 2015-му – 2,222 млрд гривень.

У минулому році вперше найбільшою статтею витрат стали зарплата і соцвиплати працівникам. У 2017 році середній розмір заробітної плати в Борисполі становив 12 240 гривень, тоді як роком раніше він був на рівні 9 080 гривень.

У попередньому році на розвиток інфраструктури аеропорту направив 457 млн ​​гривень, з яких 245 млн гривень - на капбудівництво і 154 млн - на придбання основних засобів.

Крім того, підприємство в 2017 році здійснило 1,907 млрд ​​гривень виплат на користь держави. Сюди увійшли 1,251 млрд дивідендів, 281 млн гривень податку на прибуток, 247 млн ​​гривень податку на доходи фізосіб і соцстрахування, 128 млн гривень інших виплат. У 2016 році загальна сума виплат на користь держави становила 1,560 млрд гривень, з яких 804 млн гривень були дивіденди.