Лондон втратить 350 мільярдів доларів без торгової угоди з ЄС - The Independent

Економіка Великобританії втратить 348 мільярдів доларів протягом 15 років, якщо вийде з Євросоюзу без торговельної угоди з Брюсселем.

Про це свідчать дані дослідження платформи The Best for Britain Group, передає The Independent.

Так, прогнози засновані на витоках урядової інформації.

Згідно зі сценарієм, якщо Лондону все ж таки вдасться досягти угоди з Брюсселем про вільну торгівлю, падіння ВВП Сполученого Королівства за 15 років становитиме 181 млрд доларів.

Якщо уряд королівства змінить позицію і збереже членство Великобританії в митному союзі і єдиному європейському ринку, втрати становитимуть близько 72 млрд доларів.

Голова The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун зазначив, що Brexit найсильніше вдарить по сферах охорони здоров'я, освіти та соціальних послуг королівства.

Відзначимо, що офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем щодо умов, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійській столиці.

За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції.