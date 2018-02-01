Кабмін удосконалив роботу "єдиного вікна" на митниці

Кабмін прийняв рішення удосконалити механізм "єдиного вікна" на українських митницях напередодні введення обов'язкового використання системи з 1 лютого 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Мінфін виявив ряд проблемних питань, які можуть ускладнити процес митного оформлення товарів при обов'язковому застосуванні "єдиного вікна", - заявили в Мінфіні.

"Це стосується, зокрема, відмінних від автомобільного видів транспорту (водний, залізничний, авіа) і поштових та міжнародних експрес-відправлень", - наголошується в повідомленні.

Рішенням Кабміну вводиться диференційований підхід до обов'язкового застосування "єдиного вікна" з урахуванням особливостей транспортних операцій.

Зокрема, постановою уряду продовжена на 1 рік можливість добровільного застосування системи "єдиного вікна" у випадках переміщення товарів транзитом, вивезення за межі України товарів морським, залізничним і авіаційним транспортом, а також ввезення товарів в поштових та міжнародних експрес-відправленнях.

Крім того, вводиться на 90 днів перехідний період у вигляді добровільного застосування системи "єдиного вікна" в кожному новому місці митного оформлення, в яких почнеться застосування цієї системи.

"Серед нововведень - впровадження ризик-орієнтованого підходу до обрання об'єктів фітосанітарного контролю дерев'яного пакувального матеріалу і палет", - відзначають в Мінфіні.

При цьому до переліку товарів, що не підлягають санітарно-епідеміологічному контролю, внесені медичні вироби (в тому числі для діагностики, активні медичні вироби, які імплантують, допоміжні засоби, що пройшли процедуру оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, а також пестициди і агрохімікати, зареєстровані в Україні).

Економічна правда