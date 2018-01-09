Мінфін хоче зобов'язати фізосіб з високими доходами подавати щорічну декларацію

Міністерство фінансів пропонує визначити фізичними особами з високими доходами кінцевих бенефіціарів великих платників податків.

Законопроект, який визначає критерії для фізосіб з високими доходами і зобов'язує їх подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи, оприлюднено на сайті Мінфіну, передає "Інтерфакс-Україна".

Серед інших критеріїв законопроект пропонує віднести до зазначеної групи платників податку власників 10% і більше статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юрособи-нерезидента, яка задекларувала прибуток за минулий податковий період 10 млн євро і більше.

Також пропонується вважати фізособами з високими доходами тих, чий річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 млн гривень.

Як вказується в супровідних документах до законопроекту, за результатами деклараційної кампанії за 2016 рік 63 фізособи задекларували доходи на суму понад 7,658 млрд гривень, внаслідок чого Державна фіскальна служба (ДФС) донарахувала 225,2 млн гривень податку на доходи фізосіб і 26,6 млн гривень військового збору.

Крім того, законопроект пропонує розширити повноваження ДФС отримувати інформацію по обороту коштів на банківських рахунках таких платників податків.