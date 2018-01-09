Офіційний курс: гривня втратила майже 20 копійок

Офіційний курс гривні до долара опустився на 19 копійок, Національний банк встановив його на 9 січня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,97 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,8964 гривні.

Нагадаємо, котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 п’ятого січня становили 28,20 - 28,23.

Економічна правда