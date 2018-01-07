Автобусні зупинки у Києві віддадуть у приватні руки

КМДА оголосила конкурс на залучення інвесторів по облаштуванню зупинок громадського транспорту.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій КМДА. Згідно з документацією, опублікованою в газеті "Хрещатик", на конкурс виставлені 994 зупинки.

Вони розподілені на два великих лоти: перший – 242 зупинки та другий – 109 шт. Дві третини зупинок розбиті у менші лоти по 10-50 шт.

Орієнтовна вартість кожного зупиночного комплексу становить 355 тисяч грн. У нього входить павільйон очікування (15 кв м) – 115 тисяч грн, кіоск (до 15 кв м) – 149 тисяч грн, благоустрій території – 50 тисяч грн, інформаційне табло – 40 тисяч грн, кнопка тривоги – 1 тисяча грн.

Заходи з благоустрою та облаштування зупинок включають: позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою; ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки; встановлення урн; встановлення павільйону очікування з місцем для сидіння; встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

У свою чергу "Київпастранс" має звільнити 20-метрову зону довкола зупинок від тимчасових споруд, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

Проте, у соціальній мережі Facebook створено групу "Малий бізнес України Об’єднуйся", яка виступає проти конкурсу.

Учасники висувають претензії до умов конкурсу – неможливості для малого бізнесу зібрати достатні кошти для інвестування, великі пакети об’єктів і відсутність можливості інвестувати в одну чи декілька зупинок.

Окрім інвестування в зупинки громадського транспорту, переможці конкурсів мають зробити й низку інших внесків.

Переможець конкурсу має заплатити "Київпастрансу" внесок на створення соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури Києва. Розмір цього внеску є основним критерієм для визначення переможця.

Повідомляється, що у випадку успішного проведення конкурсу по всім лотам, у всі зупинки буде інвестовано не менше 353 млн грн. Комунальники отримають не менше 11 млн грн на інфраструктуру і не менше 3,5 млн грн на підготовку самого конкурсу.

Відзначимо, що у 2012 році Київська міськдержадміністрація передала 228 підземних переходів Києва в користування приватним інвесторам.

Більшість підземних переходів були обладнані місцями для незаконної торгівлі, що стало приводом судових розглядів.

4 з 5-ти інвестиційних договорів визнані недійсними Верховним судом і з цього приводу ведеться кримінальне провадження.