У Німеччині економічний бум: зафіксовано рекордно низьке безробіття

DW

Економічний підйом привів до рекордної зайнятості в ФРН і загострив брак кваліфікованих кадрів.

Про це пише Deutsche Welle.

Як повідомило Федеральне агентство з праці (BA), в грудні у ФРН налічувалося 2,385 мільйона безробітних, що на 183 тисячі менше, ніж у грудні 2016 року, і становить 5,3 відсотка працездатного населення.

Одночасно BA оприлюднило середній показник за весь 2017 рік. Він впав до 2,533 мільйона (5,7 відсотка) і виявився найнижчим з часу об'єднання Німеччини в 1990 році.

Днем раніше, 2 січня, Федеральне статистичне відомство (Destatis) опублікувало середній показник зайнятості за весь 2017 рік, і він теж виявився рекордним: в минулому році на території ФРН трудовою діяльністю займалися 44,3 мільйона осіб. Це на 1,5 відсотка або 638 ​​тисяч осіб більше, ніж у середньому в 2016 році.

Настільки потужного стрибка зайнятості в Німеччині не спостерігалося десять років.

На 2018 рік провідні економічні інститути прогнозують подальше прискорення темпів зростання ВВП Німеччини і, відповідно, збільшення зайнятості. Згідно з прогнозами, вона в найближчі рік-півтора перевищить 45 мільйонів осіб.

У той же час на подальше істотне зниження рівня безробіття в Німеччині експерти вже не розраховують. У розвинених ринкових економіках показник приблизно в 5 відсотків вважається ознакою фактично повної зайнятості.

Внутрішніх трудових ресурсів для того, щоб повною мірою забезпечити зростаючу економіку країни необхідними їй кадрами, сьогоднішній Німеччини явно не вистачить, пише видання. Експерти одностайні: німецькому ринку праці потрібно постійне підживлення кваліфікованими іноземними трудовими мігрантами.

Глава Федерального агентства з праці Детлеф Шеле в кінці минулого року заявив: "Скажу з усією певністю: без залучення працівників з третіх країн ми в найближчі роки не обійдемося".

Під третіми країнами маються на увазі держави, які не входять в ЄС.

Працівники з цих країн з вищою або середньою спеціальною освітою вже зараз мають можливість отримати в Німеччині роботу разом з посвідкою на проживання.

З прийняттям закону про імміграцію процес залучення в країну трудових мігрантів має стати більш впорядкованим, а умови і критерії прийому іноземних працівників - більш прозорими і зрозумілими.

Інститут німецької економіки опублікував результати дослідження, згідно з яким найбільш гостро брак кваліфікованих кадрів відчувають зовсім не в столиці Німеччини, Берліні, а на південному заході країни, в промислово розвиненій землі Баден-Вюртемберг, а також в Тюрінгії і Рейнланд-Пфальц, особливо - в сільських районах.

Нагадаємо, у грудні Європейський центральний банк залишив ключову облікову ставку на рівні 0%.

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