УЗ призначила додаткові "Інтерсіті+" з Києва до Львова та Запоріжжя

"Укрзалізниця" призначила на 9 січня додаткові рейси денних швидкісних поїздів "Інтерсіті+" №755/756 Київ - Львів - Київ і №736/735 Київ - Запоріжжя - Київ.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Поїзд №755/756 відправиться з Києва 8 січня о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43 9 січня.

Зі Львова відправлення о 23:00 9 січня і прибуття до Києва о 05:16 наступного дня. Поїзд пройде через Коростень, Здолбунів-Південний.

Швидкісний потяг "Інтерсіті+" №736 здійснить додатковий рейс 9 січня за діючим графіком, а саме відправиться з Києва о 14:47 і прибуде до Запоріжжя о 21:58.

У зворотному напрямку із Запоріжжя поїзд №735 відправиться о 22:58 та прибуде до Києва о 06:10.

На шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки, Кам'янське і Дніпро.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшить кількість міжнародних кас у зв’язку зі зростанням обсягів перевезень пасажирів до країн ЄС.

Економічна правда