Суд повернув Княжицькому більшу частину застави за голову ОГХК Журила

Солом'янський районний суд Києва 26 грудня знизив суму застави для виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило з 12 мільйонів гривень до 1,2 мільйона гривень.

Про це йдеться в рішенні суду.

Адвокат в.о. голови правління ОГКХ Руслана Журила клопотав про зниження суми застави з 12 мільйонів до 128 тисяч гривень.

Він аргументував це тим, що з моменту внесення застави в березні 2017 року Журило виконував всі вимоги суду.

Адвокат також зазначив, що депутат ВР Микола Княжицький, який вніс заставу, не розраховував, що досудове розслідування буде тривати так довго, і просить про поверненням коштів.

Суд частково задовольнив клопотання адвоката і знизив розмір застави з 12 млн гривень до 1,2 млн гривень.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як відомо НАБУ 25 січня 2017 року затримало голову ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило, який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

28 січня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

9 березня Апеляційний суд Києва зменшив заставу затриманому керівнику ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслану Журилу зі 100 млн грн до 12 млн грн.

24 березня Журило вийшов під заставу 12 мільйонів гривень.

ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і пов'язана з Мартиненком.

Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.

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Економічна правда