Київ може розірвати угоду з Mosquito Mobile щодо будівництва мережі WiFi у метро

Київське інвестиційне агентство наголошує на необхідності переглянути, а можливо - й розірвати угоду з компанією Mosquito Mobile, яка виграла тендер на будівництво мережі WiFi у Київському метрополітені.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав генеральний директор КІА Олег Містюк.

"Угода має бути переглянута і, можливо, навіть розірвана. За останній рік Mosquito не займався розширенням через фінансові проблеми. Олександр Адаріч (власник Mosquito Mobile – ЕП.) рефінансував за рахунок своїх власних грошей усі заборгованості проектної компанії Mosquito Mobile перед Фідобанком, повністю очистив компанію від банківських боргів, але 5 млн доларів для завершення проекту в нього не було", - сказав він в інтерв'ю агентству.



За словами Містюка, ця операція обговорювалася з чотирма інвесторами зі Швейцарії, України та США, але перепродати її було непросто.



"Я сподіваюся, що на наступну інвесткомісію прийде Mosquito Mobile з підписаною зобов'язальною угодою з тим із чотирьох інвесторів, хто вийшов до фіналу. Стимулюю його завершити проект якнайшвидше, але в міста, чесно кажучи, за рік терпіння вже вичерпано, і є бажання самостійно завершити проект", - додав гендиректор КІА.



Він зазначив, що це бажання пов'язане зі зростанням необхідності розвитку проекту "Смарт-сіті" для Києва. Зокрема, на станціях метрополітену до міської мережі мають бути підключені камери спостереження.



"У рамках проекту WiFi у метрополітені була умова для інвестора, щоб він поставив камери з розпізнаванням обличчя. Місто поступово своїми камерами наближається до метрополітену, які інвестор мав поставити своїм коштом", - наголосив Містюк.

Нагадаємо, у 2014 Київська міська державна адміністрація та компанія "Фідомобайл" підписали договір про будівництво мережі WiFi в Київському метрополітені, вартістю 100 млн гривень.

Пізніше проект з будівництва мережі швидкісного Wi-Fi в київському метро було заморожено.