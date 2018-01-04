Найбільший портовий оператор світу виходить на український ринок

У січні 2018 року компанія P&O Maritime, яка на 100% належить найбільшому світовому портовому оператору DP World Group, почала працювати в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанія SD Capital, яка виступила спів-інвестором.

Як зазначається, P&O Maritime надаватиме буксирні послуги в порту "Південний".

"P&O Maritime придбала контроль над українською буксирною компанією LB Shipping. Спів-інвестором угоди виступила інвестиційна компанія SD Capital (належить Андрію Ставніцеру і Філіпу Грушко)", - йдеться в повідомленні.

Сума угоди не розголошується.

Договір про придбання контролю і управління був підписаний партнером SD Capital Андрієм Ставніцером і генеральним директором DP World Group Султаном Ахмедом бін Сулайемом в листопаді 2017 року, після візиту президента Петра Порошенка в штаб-квартиру DP World Group в ОЕА.

За словами Ставніцера, покупка бізнесу в Україні таким гігантом, як P&O Maritime - найбільша exit-угода в країні за останні кілька років.

"Це дуже добрий початок року для всього інвестиційного ринку України, і ринку private-equity особливо", - заявив партнер SD Capital.

P&O Maritime - глобальний оператор портових послуг, створений у Великобританії в 1834 році.

Компанія надає різні портові послуги в усьому світі, має в своєму розпорядженні власний флот з буксирів, швартових суден, науково-дослідних суден, пасажирських і круїзних лайнерів. У 2006 році P&O Maritime була придбана DP World Group.

DP World Group - один з найбільших портових операторів світу. Штаб-квартира компанії знаходиться в ОАЕ, в порту Джебел-Алі (Дубай). Компанія оперує 78 морськими і наземними терміналами в 40 країнах світу, а також управляє 50 суміжними бізнесами.

Інвестиційна компанія SD Capital створена в 2016 році Андрієм Ставніцером, співвласником і генеральним директором найбільшого українського порту ТІС, і Філіпом Грушко, директором ТИС з розвитку бізнесу.

Економічна правда