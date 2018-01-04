"Заборонений ісламом": в Єгипті більше не можна використовувати біткоїн

Головний муфтій Єгипту шейх Шавки Аллам видав фетву, яка забороняє торгівлю криптовалютою, постановивши, що біткоїн "заборонений ісламом".

Про це пише ВВС.

За його словами, пліч-о-пліч з біткоїном йдуть "шахрайство, обман і невігластво".

Фетва - правова позиція щодо якогось питання, яку формулюють представники мусульманського духовенства. Вона не має юридичної сили, однак має вплив серед віруючих.

Як зазначив головний муфтій Єгипту, ризики в зв'язку з використанням біткоіна можуть виникнути, оскільки ця віртуальна валюта не перебуває під наглядом жодного централізованого органу.

"Біткоїни заборонені шаріатом, оскільки вони завдають шкоди окремим особам, групам осіб або установам", - цитує фетву найбільша єгипетська газета "Аль-Ахрам".

У серпні 2017 року в Єгипті був відкритий перший майданчик для торгівлі біткоїнами, проте в грудні світська влада країни оголосила криптовалюту поза законом.

Радник головного муфтія Магді Ашор заявив в інтерв'ю Egypt Today, що біткоїн використовується "безпосередньо для фінансування терористів".