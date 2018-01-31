Відкрити ФОП іноземцям стане простіше

В Україні для іноземних фахівців спростилася процедура реєстрації фізособи-підприємця.

Про це повідомляє асоціація "ІТ України".

Законні підстави для цього містяться в недавніх роз'ясненнях, підготовлених Міністерством юстиції України.

До цього моменту українським компаніям було складно працювати з іноземцями, як з ФОП.

Щоб підприємство могло укласти договір з іноземцем-ФОП, потрібно було дві умови: іноземний фахівець повинен перебувати в Україні на законних підставах і бути зареєстрованим як ФОП в Україні.

По-перше, під законними підставами мався на увазі документ про тимчасове проживання.

По-друге, щоб відкрити ФОП в Україні, іноземець повинен подати заяву за формою, затвердженою наказом Мін'юсту, де є графа "місце проживання/місцезнаходження фізичної особи-підприємця".

З одного боку, за Законом про держреєстрацію, в держреєстрі містяться дані про ФОП за місцем проживання або іншою адресою, за якою встановлюється зв'язок з ФОП, і можна подумати, що при реєстрації ФОП може внести будь-яку адресу, за якою буде знаходитися.

Однак на практиці реєстратори розуміли цю вимогу з точки зору Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", при цьому відомості про місце проживання іноземців вносяться в такі документи: постійна посвідка на проживання, посвідка на тимчасове проживання, свідоцтво біженця і т . д.

Тепер же Мін'юст підготував роз'яснення, за яким "місце розташування" можна підтверджувати іншим документом: наприклад, договором оренди житла або іншої споруди, інформацією з Держреєстру прав на нерухомість і т.д.

Відповідно, для реєстрації ФОП іноземцям уже не потрібен дозвіл на проживання. Це роз'яснення Мін'юст уже розіслав по реєстраторах.

Для відкриття ФОП іноземцю потрібно:

отримати ІПН;

мати договір оренди житла, інформацію з Держреєстру прав на нерухоме майно про майнове право на об'єкт нерухомого майна.

"Іноземець, який приїхав в Україну на загальних підставах, зможе при бажанні без особливих проблем відкрити ФОП і розпочати підприємницьку діяльність, податки від якої будуть йти в бюджет України", - пояснюють в асоціації.

Ain.ua