Держгеокадастр передасть землю у власність громад

Кабінет міністрів затвердив постанову про передачу землі у власність об'єднаних громад за межами населених пунктів.

Відповідний документ уряд схвалив на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Інвентаризація земель державної власності, які підлягають передачі об'єднаним територіальним громадам (ОТГ), почнеться вже завтра і триватиме до кінця року", - уточнив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк під час засідання.

За його словами, мова йде про 760 тис. Гектарів.

"Ми навіть будемо готові 50% вартості (інвентаризації - ред.) цих земель покрити, однак, я думаю, ОТГ можуть це і самі зробити", - уточнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомлялося, В.Гройсман анонсував доручення Держгеокадастру відвести і передати землі за межами населених пунктів, в управління ОТГ.

"Об'єднані територіальні громади управляють своєю територією тільки в межах населених пунктів. За їх межами землею, яка в принципі повинна належати громадам, управляє держава. Глави об'єднаних громад піднімають питання про те, щоб повністю передати землю в управління цих громад", - пояснив прем'єр міністр.

Він нагадав, що в парламенті ведуться дискусії з цього приводу, однак остаточного рішення народні депутати не знайшли. У той же час уряд прийняв рішення дозволити питання шляхом прийняття розпорядження Кабміну.