На міжбанку надлишок валюти, НБУ оголошує другий аукціон

Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 30 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк був готовий викупити до 30 мільйонів доларів за ціною не вище 28,865 гривні за долар.

Банки запропонували 105,6 мільйона доларів, НБУ викупив весь заявлений обсяг (30 млн) за середньозваженим курсом 27,8278.

Відразу після цього регулятор оголосив другий за день аукціон з купівлі валюти обсягом до 100 млн доларів за середньозваженим курсом 27,82.

Нагадаємо, востаннє НБУ виходив на міжбанк з аукціоном з купівлі валюти 29 серпня 2017 року. Тоді об’єм викупленої валюти становив 32,2 мільйона доларів за середньозваженим курсом 25,4545.

Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 31 січня почалися зі зниження котирувань курсу гривні з 27,96-27,99 за долар до 27,82-27,86 за долар.

Економічна правда