Частка шахрайських операцій з картами зменшується - НБУ

У 2017 році частка шахрайських операцій з платіжними картами зменшилася.

Про це FinClub повідомив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблуновський.

"У 2017 році частка шахрайських операцій по відношенню до всіх операцій по картах становила 0,0077%, тобто це 77 грн на 1 млн гривень, витрачених за допомогою картки", - підрахував Яблуновський.

Роком раніше ця цифра була близька до 0,01%, що становить 100 грн на 1 млн гривень.

У той же час середній чек в шахрайстві за рік зріс з 1900 гривень до 2100 гривень. Але при цьому на 1 млн усіх платіжних операцій припадає лише 25 шахрайських операцій (0,0025%).

За даними кіберполіції, одними з найбільш поширених видів кібершахрайства в сфері електронних платежів і карткових розрахунків стали скімінг, вірусне зараження банкоматів, Black-Box атаки і несанкціоноване списання коштів за допомогою онлайн-банкінгу.