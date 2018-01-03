Ціни на нафту еталонних марок практично стабільні 3 січня після зниження днем ​​раніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Котирування залишаються поблизу дворічних максимумів, відзначає MarketWatch.

Побоювання щодо перебоїв з поставками в Північному морі і Лівії дещо ослабли. Проте, акції протесту в Ірані, що тривають сьомий день, надають підтримку нафтовому ринку.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:56 за київським часом подешевшали на 0,01 долара (0,02%) - до 66,56 долара за барель. На торгах в попередній день їх ціна впала на 0,3 долара (0,45%) і становила 66,57 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий вранці в середу виросли на 0,02 долара (0,03%) - до 60,39 долара за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна знизилася на 0,05 долара (0,08%) і становила 60,37 долара за барель.

Останній робочий день 2017 року WTI завершила на позначці 60,42 долара за барель, що є найвищим рівнем з червня 2015 року. За минулий рік цей сорт нафти подорожчав на 12,5%.

Brent збільшилася в ціні в 2017 році на 18%.