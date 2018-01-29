Харківський чиновник володіє 154 однаковими компаніями

Харків

Харківчанин Заболотний Олександр Григорович володіє 154 компаніями, які мають один вид діяльності, деякі - однакову назву.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Зареєстровані всі компанії у Харкові, основна частина за адресами: Академіка Павлова, 88 та пр-т Льва Ландау, 182.

Не дивлячись на те, що за однією адресою - вул. Академіка Павлова, 88 - зареєстровано більше 60 таких компаній, у списках ДФС ці адреси не вказані як місця масової реєстрації.

"Велика кількість однакових компаній за однією адресою можуть вказувати на прикриття незаконної діяльності: якщо потрібно приховати податки або ж показати, що операцій відбулося більше ніж насправді. Для цього робляться фіктивні господарські договори, на основі яких формуються видаткові та податкові накладні. Показуючи операції, яких не було, можна як відмивати кошти отримані злочинним шляхом, так і отримувати додаткові блага від держави, наприклад податковий кредит", - коментує Дмитро Кас’яненко, управляючий партнер "Кас’яненко та партнери".

"У відкритих даних нема публічного ідентифікатора особи, тому ми можемо орієнтуватися лише на ім’я. Так ім’я бенефіціара співпадає з ім’ям харківського чиновника Олександра Заболотного. Окрім цього нам вдалося знайти компанію, що зареєстрована в ЄДР за тією самою адресою, що вказана в декларації чиновника, її вид діяльності - оренда приміщень - така сама, як і решти компаній", - пояснює Олексій Іванкін, засновник Opendatabot.

Заболотний Олександр Григорович в 2002, 2006 роках був обраний депутатом Харківської міської ради, був головою Дергачівської районної партійної організації. 29 жовтня 2017 року Заболотного обрано депутатом Малоданилівської ОТГ Дергачівського району Харківської області. В його деклараціях компанії, про які йшла мова, - не зазначені.

Як повідомлялося, в Україні налічується 2,662 млн власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній. Серед найбільших власників - Рінат Ахметов (303 компанії), Петро Порошенко (76), Дмитро Фірташ (72) та Ігор Коломойський (45).

Економічна правда