Австралійський аеропорт дозволив розрахунки криптовалютою
Неділя, 28 січня 2018, 18:31
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Аеропорт Брісбена в Австралії, один із найбільших у світі, заявив про запровадження системи оплати криптовалютою.
Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на прес-реліз аеропорту.
Пасажири зможуть розплачуватися в аеропорту такими цифровими валютами, як Bitcoin, Dash, Ethereum тощо.
Криптовалюту прийматимуть у кількох крамницях, а потім і в усіх терміналах аеропорту.
У заяві аеропорту Брісбена зазначається, що такий спосіб оплати дозволяє зберегти анонімність й обійтися без посередників, завдяки чому можлива низька комісія і вигідніший обмінний курс.
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