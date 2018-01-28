Австралійський аеропорт дозволив розрахунки криптовалютою

Аеропорт Брісбена в Австралії, один із найбільших у світі, заявив про запровадження системи оплати криптовалютою.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на прес-реліз аеропорту.

Пасажири зможуть розплачуватися в аеропорту такими цифровими валютами, як Bitcoin, Dash, Ethereum тощо.

Криптовалюту прийматимуть у кількох крамницях, а потім і в усіх терміналах аеропорту.

У заяві аеропорту Брісбена зазначається, що такий спосіб оплати дозволяє зберегти анонімність й обійтися без посередників, завдяки чому можлива низька комісія і вигідніший обмінний курс.

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