"Ощадбанк" замовив режисеру "Інтера" відеоролик за 1,5 мільйона

"Ощадбанк" у серпні 2017 року уклав угоду з ТОВ "Ноу Старз" про послуги з виробництва відеопродукції на 1,54 млн гривень.

Звіт про закупівлю був оприлюднений в "Прозорро" лише 6 грудня, пишуть "Наші гроші".

У серпні 2017 року мали створити один відеоролик невідомого змісту і хронометражу. Звіт про укладення договору не містить детального опису, а договір замовник не оприлюднив.

Столичною компанією "Ноу Старз" володіють житомирець Іван Крутоус та запорожець Євген Гожейший.

Останній у 2014 році був відомий як головний сценарист промо-відділу телеканалу "Інтер", а торік – як режисер шоу "Стосується кожного" на тому ж каналі.

Раніше, у травні "Ощадбанк" замовляв цій фірмі виробництво і пост-виробництво відеороликів на суму 918 тис гривень.