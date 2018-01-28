Українці майже половину залізничних квитків купили через інтернет

У 2017 році через електронні сервіси пасажири придбали 41% залізничних квитків від загального продажу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Загалом у минулому році через електронні канали було реалізовано майже 22 млн квитків, тоді як за 2016 рік – 16,7 млн (34 % від загального продажу)", - повідомив він.

Як відомо, з 16 січня у міжнародних касах "Укрзалізниці" дозволили платити карткою.

18 січня на сайті "Укрзалізниці" запрацювала функція придбання квитків з пересадками.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень на понад 20% в 2018 році.

Економічна правда