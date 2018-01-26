Україна пропонує Європі подивитись на ЗВТ з перспективою у 10 років

Уряд України цього року планує представити Єврокомісії бачення розвитку угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС на перспективу в 10 років.

Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська за результатами зустрічі з керівництвом Генерального директорату з питань торгівлі Єврокомісії у п'ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"Україна не припиняє діалог з Єврокомісією про потенційну подальшу лібералізацію доступу українських товарів на ринок ЄС. І серед іншого потенційно йдеться про збільшення квот (у рамках угоди про ЗВТ – ред.)", - заявила торговий представник.

Водночас Микольська зауважила, що для сторони ЄС це питання є доволі чутливим.

"Але ми зі свого боку цей діалог не припиняємо", - наголосила урядовець.

Микольська повідомила, що українська сторона поінформувала Єврокомісію про намір самостійно провести оцінку потенційного стану угоди про зону вільної торгівлі Україна-ЄС і можливості її подальшого розвитку та конвертації в інші форми співпраці на перспективу у 10 років.

За словами торгового представника України, як планується, ці оцінки будуть представлені українською стороною Єврокомісії у 2018 році.