"Борг Януковича": Суд Лондона відклав розгляд апеляції України

Апеляційний суд Англії відклав розгляд апеляції України щодо боргу перед Росією на 3 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Упродовж 5 днів, поки тривало засідання, команда юридичних радників України привела вагомі правові аргументи України для розгляду суддівською колегією у складі трьох висококваліфікованих та досвідчених Суддів Апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, після завершення засідання судді відклали винесення рішення на пізніший термін.

"Про результати апеляційного розгляду буде повідомлено після оголошення Апеляційним судом Англії свого рішення", - повідомили у Мінфіні.

Нагадаємо, у грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. звернулась із цим позовом проти України в інтересах Російської Федерації.

Україна заперечує щодо вимог Росії гасити борг, посилаючись у тому числі на те, що Росія здійснювала на Україну незаконний тиск. У березні 2017 року англійський суд першої інстанції дозволив розглядати справу у порядку спрощеного провадження.

Також Суд дійшов висновку, що Україна мала законну дієздатність укладати договори щодо облігацій, а політична частина аргументів України щодо примусу і тиску не можуть розглядатися в судовому порядку тобто не можуть бути розглянуті англійським судом.

Після цього Україна звернулась за отриманням і отримала дозвіл на апеляційне оскарження усіх негативних висновків у рішенні суду першої інстанції.

Економічна правда