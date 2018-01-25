Нацбанк ініціює переговори з МВФ щодо нового кредиту

Національний банк України планує на нараді з Міністерством фінансів ініціювати підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Про це в ході брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій, передає УНІАН.

"Ми не починали ще переговори з МВФ (щодо нової програми співпраці – Ред.), але вже думаємо, коли це можливо. На нараді з Мінфіном ми будемо ініціювати такі переговори з Міжнародним валютним фондом", - сказав він.

Смолій зазначив, що програма співпраці з МВФ буде необхідна Україні, виходячи з того, що пікові виплати по обслуговуванню зовнішнього боргу припадають на 2019-2020 роки, а чинна програма закінчується в першому кварталі 2019 року.

Як повідомлялося, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.