Міжбанк закрився зміцненням гривні

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,67-28,7 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,67-28,7 гривні;

Євро - 35,8-35,83 гривні;

Російський рубль - 0,5133-0,5142 гривні.

Нагадаємо, 25 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 10:00 встановилися на рівні 28,79-28,82 гривні за долар.

Економічна правда