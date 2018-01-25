Міжбанк закрився зміцненням гривні
Четвер, 25 січня 2018, 19:11
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25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,67-28,7 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,67-28,7 гривні;
Євро - 35,8-35,83 гривні;
Російський рубль - 0,5133-0,5142 гривні.
Нагадаємо, 25 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 10:00 встановилися на рівні 28,79-28,82 гривні за долар.
Економічна правда