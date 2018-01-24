У Приватбанку грядуть скорочення
Середа, 24 січня 2018, 20:05
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В ході реформування структури Приватбанку планується скоротити його мережу.
Про це в інтерв'ю FinClub повідомив голова наглядової ради банку Енгін Акчакоча.
"Мережа і штат будуть менше, ніж сьогодні. Клієнтів буде більше, ніж сьогодні. Прибутковість стане набагато вищою", - розповів Акчакоча.
На початку 2017 року у Приватбанку було 30 філій і 2445 відділень в Україні, йдеться в його річному звіті.
Протягом минулого року, згідно з даними НБУ, кількість структурних підрозділів Приватбанку зросла з 2240 до 2243 шт.
Раніше Акчакоча заявив, що виконання п'ятирічної стратегії розвитку Приватбанку завершиться його приватизацією в 2021 році.