У Приватбанку грядуть скорочення

В ході реформування структури Приватбанку планується скоротити його мережу.

Про це в інтерв'ю FinClub повідомив голова наглядової ради банку Енгін Акчакоча.

"Мережа і штат будуть менше, ніж сьогодні. Клієнтів буде більше, ніж сьогодні. Прибутковість стане набагато вищою", - розповів Акчакоча.

На початку 2017 року у Приватбанку було 30 філій і 2445 відділень в Україні, йдеться в його річному звіті.

Протягом минулого року, згідно з даними НБУ, кількість структурних підрозділів Приватбанку зросла з 2240 до 2243 шт.

Раніше Акчакоча заявив, що виконання п'ятирічної стратегії розвитку Приватбанку завершиться його приватизацією в 2021 році.