"Нафтогаз" просить ГПУ порушити справу проти радника Насалика

Ігор Бурак, який обіймає посаду позаштатного радника глави Міненерго Ігоря Насалика, міг бути причетний до переписування документації конкурсних торгів (ДКТ) "Укртрансгазу" під конкретних учасників.

Про це йдеться в підписаному головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим повідомленні про вчинення злочину, направленому Генпрокурору Юрію Луценку.

Копія документа є в розпорядженні ЕП.

"Укртрансгазом" проведено службове розслідування щодо наявності/відсутності в діях посадових осіб компанії ознак порушення приписів внутрішніх нормативних актів за результатами закупівлі послуг з внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів", - йдеться в листі.

"За результатами розслідування вирішено звернутися до правоохоронних органів для вжиття заходів реагування у зв'язку з тим, що Ігор Бурак, Богдан Максимчук та Олег Андрєєв своїми діями або бездіяльністю створили умови для можливості допуску до участі в торгах компаній без наявності досвіду робіт в цій сфері", - йдеться у зверненні.

На момент проведення згаданого службового розслідування Бурак займав посаду віце-президента "Укртрансгазу", Максимчук - крісло директора департаменту транспортування газу УТГ, а Андрєєв був його заступником.

За даними ЕП, нещодавно ГПУ внесла відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дмитро Рясний, ЕП