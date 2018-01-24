"Нафтогаз" засекретив свою перемогу в Стокгольмському суді - ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" не може опублікувати копію рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати, щоб не дати приводу компанії "Газпром" не виконувати це рішення.

Про це йдеться у відповіді НАК "Нафтогаз України" на запит "Українських Новин".

Зокрема, у відповіді йдеться, що текст рішення Стокгольмського суду містить розгорнуту інформацію про контракт купівлі-продажу газу з ПАТ "Газпром" і додаткові угоди.

У той час, як в самому контракті прописана норма про його конфіденційність.

"У світовій практиці міжнародного комерційного арбітражу мали місце випадки, коли сторона арбітражного провадження, проти якої було винесено рішення, намагалася оскаржити або ускладнити виконання арбітражного рішення на тій підставі, що інша сторона нібито зловмисно розголосила інформацію в зв'язку з арбітражним виробництвом, що нібито завдало шкоди стороні, проти якої було винесено рішення", - заявили в НАК.

"Тому не можна виключати можливості використання в майбутньому подібної стратегії з боку ПАТ "Газпром", - йдеться у відповіді.

При цьому уточнюється, що для уникнення ускладнень з виконанням рішення українська сторона утримується від розповсюдження будь-яких документів, які містяться в матеріалах відповідного арбітражного провадження.

У той же час, головні державні органи заявили, що не володіють копіями рішення суду.

Так, в Адміністрації президента наголосили, що АП "не є розпорядником" даної інформації.

У Кабінеті міністрів уточнили, що "Нафтогаз" відповідно до норм свого статуту самостійно веде юридичні тяжби.

Не мають інформації про подробиці судового рішення і в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Як повідомлялося, у НАК "Нафтогаз України" заявили, що виграли арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях.

Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги Газпрому за пунктом "Бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів в 2012-2017 роках.

Крім того, "Нафтогаз" вимагає від російського "Газпрому" 16 мільярдів доларів в арбітражі за транзитним контрактом. Рішення суду очікується 28 лютого 2018 року.

Як відомо, у Стокгольмському арбітражі розпочались слухання у суперечці між українською компанією "Нафтогаз України" та російським газовим монополістом "Газпромом" відносно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року.

Ці слухання відбуваються, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо імплементації проміжного рішення, ухваленого арбітражем у травні цього року.

31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу"бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Загалом "Нафтогаз" подав два позови: щодо транзитного контракту і щодо контракту на купівлю-продаж.

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