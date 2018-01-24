Мінфін перейде на трирічні бюджети
Середа, 24 січня 2018, 14:30
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Міністерство фінансів планує перейти на трирічне фінансове планування.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
За словами заступника міністра фінансів Юрія Буци проведення значних виплат з Єдиного казначейського рахунку в кінці року пов'язано перш за все з неритмічним витрачанням коштів протягом року розпорядниками бюджетних коштів.
На думку замміністра, цю проблему допоможе вирішити трирічне фінансове планування.
За словами Буци, зміни в законодавство будуть прийняті вже в першій половині 2018 року.
Економічна правда