Одеські компанії вкрали на ремонті доріг 100 мільйонів - СБУ

Співробітники Служби безпеки України встановили, що ряд компаній з Одеси незаконно привласнили за два роки понад 100 мільйонів гривень при виконанні підрядів на будівництво та ремонт автодоріг.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, встановлено, що група компаній з Одеси протягом декількох років отримувала замовлення на будівництво і ремонт автодоріг в різних регіонах України.

Співробітники СБУ задокументували, що під час державних закупівель власники і топ-менеджмент компаній йшли на змову з організаторами для отримання контрактів.

"Ділки також застосовували схеми по ухиленню від сплати податків, завищенню вартості проведених робіт і використаних матеріалів. Оперативники спецслужби встановили, що загальна сума привласнених тільки за два роки коштів становить понад 100 млн грн. В судовому порядку вже доведено ухилення підприємцями від сплати податків в сумі 5 млн грн", - відзначається в повідомленні.

Згідно з висновком експертів, неякісне виконання підрядниками дорожніх робіт вплинуло на безпеку транспортної інфраструктури і призвело до багатомільйонних збитків бюджетів різних рівнів.

"За матеріалами спецслужби, Антимонопольний комітет застосував щодо групи компаній штрафні санкції в сумі понад 37 млн ​​грн і заборонив брати участь у державних закупівлях терміном на три роки. Матеріали кримінального провадження наразі знаходяться на розгляді суду", - повідомили в СБУ.

Як повідомлялося, проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%.

Економічна правда