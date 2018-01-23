Колишній "Укроборонпромівець" заробляє на Миколаївському порті - ЗМІ

Фірми бізнесмена Леоніда Крючкова, брата скандального Дмитра Крючкова, заробляють на комерційних послугах у одному з найбільших українських портів.

Про це йдеться в розслідуванні Радіо Свобода.

Приватні фірми заробляють в Миколаївському порту наданням комерційних послуг - це проведення суден та буксирування, швартування, перевезення вантажів в порту.

Сам Миколаївський морський торговельний порт входить до трійки найбільших українських портів за обсягами переробки вантажів. Його основна спеціалізація - перевезення сипучих товарів, таких як зерно, руди і вугілля.

При Ющенкові та Януковичі Миколаївський морський торговельний порт контролював Василь Капацина. Деякі агентські фірми, портовий оператор і будівельна компанія, які заробляли в державному порту, були оформлені на родичів Капацини.

Ще кілька фірм побічно виводили на Капацину через знайомих по бізнесу його сім'ї. Наприклад, буксирна компанія "Марконі", яка в 2015 році отримала чистий прибуток близько 50 млн грн і ще близько 40 млн грн - у 2016 році.

Ще одна фірма - "Сісайд термінал", яка отримала в користування залізничні колії і перевозить вантажі по території Миколаївського порту. У 2015 році вона отримала близько 16 млн грн чистого прибутку, у 2016 році - близько 28 млн грн.

Капацина і його оточення почали втрачати позиції у Миколаївському порту, і почалося це приблизно в той період, коли порт очолив Віктор Козонак, який до цього працював на підприємствах "Укроборонпрому".

Навесні 2017 року диспетчери порту перестали допускати до роботи буксири фірми "Марконі", яка працювала на Капацину.

Що стосується фірми "Сісайд Термінал", то, за даними судового реєстру, Генпрокуратура підозрює колишнє керівництво порту в незаконній передачі їй в користування портових залізничних шляхів.

Робота нового керівництва порту викликала мітинги і протести в Миколаєві навесні 2017 року. Градус конфлікту трохи знизив міністр інфраструктури Володимир Омелян, звільнивши з посади директора порту Козонака.

Уже після конфлікту в двох згаданих компаніях змінилася структура власності.

Зокрема, по 50% в фірмах "Марконі" і "Сісайд Термінал" у вересні прямо або побічно відійшли британській компанії Gironet Trade. У грудні 2017 року компанію в реєстрі безпосередньо замінив київський бізнесмен Леонід Крючков.

Леонід Крючков - колишній заступник директора фірми "Укрінмаш", що входить в "Укроборонпром".

Підписантом компанії "Сісайд Термінал" став Владислав Лисиця - у 2015 році він очолював Київський бронетанковий завод, який теж входить в концерн "Укроборонпром".

Зацікавленість Леоніда Крючкова в бізнесі в держпортах України журналісти виявили раніше. Компанія "Портосервіс-Україна", яка почала заробляти на наданні послуг швартування суден, має відношення до Крючкова. Він це не спростовував.

Але те, що Крючков не став визнавати, то це можлива роль в його швартовочному бізнесі іншої впливової людини - Ігоря Купранця.

Ігор Купранець - заступник голови Національної поліції України. На компанію, яка побічно з ним пов'язана, було переведено частину коштів фірми "Портосервіс-Миколаїв".

Леонід Крючков – це молодший брат народного депутата 5-го скликання Дмитра Крючкова.

Національне антикорупційне бюро підозрювало Дмитра Крючкова в можливому розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", але справа поки так і не дійшла до суду. Дмитро Крючков є власником скандальної фірми "Енергомережа".

"Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями.

За півтора року роботи "Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн.

Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, у травні заявив що "Енергомережа" планує брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго".

Раніше ЕП писала, що скандальна "Енергомережа" планує самоліквідуватися, що призведе до списання 2 млрд гривень, які були незаконно виведені з державних обленерго на користь компанії.

Голова Національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк зазначав, що до Крючкових прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко.