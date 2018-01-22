Стало відомо, хто найбільше заробив через ProZorro у 2017

Фармацевтичний дистриб'ютор ТОВ "БаДМ-Б" за підсумками 2017 року стало лідером за кількістю виграних тендерів в системі електронних закупівель ProZorro.

Про це повідомляє delo.ua.

Згідно з даними, в минулому році компанія перемогла майже в 3 тис тендерів і заробила 533 млн гривень.

Друге і третє місце відповідно посіли ТОВ "Український папір", яке виграло 2,6 тис тендерів (277 млн ​​гривень) і ТОВ "Альянс Еволюшн" - 2,2 тис тендерів (505 млн гривень). У п'ятірку лідерів за кількістю виграних тендерів також увійшли ТОВ "Епіцентр К" (1,6 тис тендерів на 144 млн гривень) і ТОВ "Медичний центр" М.Т.К. "(1,4 тис тендерів на 269 млн гривень ).

За сумою виграних тендерів рейтинг очолив "Нафтогаз". У 2017 році компанія закрила 18 тендерів на загальну суму в 25,3 млрд гривень.

Компанія ТОВ "Автомагістраль-Південь" уклала 92 тендера на 11,2 млрд гривень. Трійку лідерів замикає ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" - 5,4 млрд гривень (112 тендерів). На п'ятому і четвертому місці ТОВ "Інтерпайп Україна" - 3,96 млрд гривень (72 тендера) та ТОВ "ПБС" - 3,84 млрд гривень (40 тендерів).

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