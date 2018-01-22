Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 215 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи неплатоспроможних банків на загальну суму 214,93 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Відзначається, що 144,49 млн гривень Фонд отримав від продажу прав вимоги за кредитами і 70,44 млн гривень - від реалізації нерухомості та основних засобів банків.

В сумі, Фонд продав на аукціоні активи, права вимоги та нерухомість: АТ "Банк "Фінанси та Кредит" на 70,46 млн гривень; ПАТ КБ "Хрещатик" на 41,46 млн гривень; АТ "Дельта Банк" на 27,44 млн гривень; ПАТ "ВБР" на 21,26 млн гривень; ПУАТ "Фідобанк" на 18,24 млн гривень; ПАТ "Банк "Форум" на 9,81 млн гривень; ПАТ "Енергобанк" на 5,84 млн грн; ПАТ "ВіЕйБі Банк" на 5,37 млн ​​гривень; ПАТ "Старокиївський банк" на 3,64 млн гривень; ПАТ "КБ" Інвестбанк "на 3,49 млн гривень.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку року продав активи 30 неплатоспроможних банків на загальну суму 332,93 мільйона гривень.