Audi відкликає майже 130 тисяч авто

Німецький автовиробник Audi, підрозділ концерну Volkswagen, відкликає 127 тисяч своїх автомобілів, дві третини з яких - у самій Німеччині.

Це підтвердила представник Міністерства транспорту у понеділок у Берліні, передає Укрінформ.

"У цілому у світі виявилися задітими близько 127 тисяч автомобілів, з них майже 77,6 тис - у Німеччині", - сказав чиновник.

Відкликати таку величезну кількість виробника зобов'язало Федеральне відомство автомобільного нагляду Німеччини (KBA). Йдеться про машини, обладнані дизельними моторами V6 TDI моделей А4, А5, А6, А7, А8, Q5, SQ5 і Q7.

"Ці транспортні засоби були перевірені, і було виявлено, що на них встановлено неадекватний пристрій запалення, що дає змогу занижувати показники викиду шкідливих газів за стандартом Євро-6", - пояснила представниця Мінтрансу.

Виробник зобов'язаний буде замінити програмне забезпечення. До початку лютого концерн має представити план, в якій формі це буде зроблено. У виробника є 18 місяців, щоб здійснити відкликання й заміну.

Даний випадок став продовженням "дизельного скандалу", що розгорівся у 2015 році, в якому виявилися замішаними найбільші німецькі автофірми.

Раніше влада Німеччини вимагає відкликати 22 тисячі Porsche Cayenne.

Нагадаємо, Volkswagen в 2017 році збільшив продажі автомобілів на 4,2% - до рекордного рівня в 6,23 мільйона штук.