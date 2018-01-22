Міжбанк відкрився знеціненням гривні

22 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 28,77-28,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,85-28,88 гривні;

Євро - 35,33-35,38 гривні;

Російський рубль - 0,5096-0,5105 гривні.

Курс американського долара слабо знижується в ході торгів у понеділок щодо євро на новині про припинення нормальної роботи уряду США, а також через слабкі економічні дані.

Євро торгується вранці в районі 1,2233 долара проти 1,2222 долара на закриття минулої сесії.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,84 гривні.

Економічна правда