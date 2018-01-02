Ціни на бензин і дизпаливо продовжили зростання

З 29 грудня 2017 року до 2 січня 2018 року роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо продовжили зростання.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, на станціях мережі WOG всі види палива подорожчали на 0,96 грн/л: А-92 - до 30,45 грн/л, А-95 - до 31,45 грн/л, А-95+ - до 32,45 грн/л, ДТ - до 28,95 грн/л.

У мережі ОККО роздрібні ціни підвищилися на 50 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л, ДТ - до 28,49 грн/л.

KLO підвищила ціну палива на 10-50 коп./л, "Укр-Петроль" - на 20 коп./л.

В "А-95" відзначили, що 2 січня середня вартість дизпалива і бензину А-92 зросла на 18 коп./л, бензин марки А-95 подорожчав на 19 коп./л, преміальні марки А-95 - на 21 коп./л.

Як повідомлялося, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 7 вересня. Всього з 7 вересня по 27 грудня середня вартість бензину марки А-92 зросла на 3,58 грн/л, А-95 - на 3,59 грн/л, А-95 + - на 3,58 грн/л, а ДП додало в ціні 5,01 грн/л.

На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 4,5-5 грн/л.