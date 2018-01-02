НБУ щомісяця публікуватиме інформацію про порушників норм фінмоніторингу

Національний банк щомісячно повідомлятиме про застосовані заходи впливу із зазначенням назв банків-порушників.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"НБУ з грудня 2017 року розпочинає щомісячну публікацію інформації про застосовані до банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, яка міститиме назву банку, застосовані до нього заходи впливу та короткий опис порушень, за які такі заходи впливу були застосовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, регулярно інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері фінансового моніторингу Нацбанк почав ще у серпні 2016 року. Раніше такі дані мали статус інформації з обмеженим доступом.

"Проте постановою правління НБУ від 25 серпня 2016 року вказаний гриф було знято щодо загальних відомостей про застосування заходів впливу. А з грудня цього року інформація стане ще більш розширеною", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда