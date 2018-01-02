У Росії припинив існування Резервний фонд бюджету

З 1 січня 2018 року припинив існування Резервний фонд Росії.

Про це пише "Радіо Свобода".

Всі додаткові доходи російського бюджету відтепер будуть направлятися до Фонду національного достатку.

Резервний фонд був призначений для фінансування дефіциту бюджету в разі різкого падіння доходів.

Згідно з даними Міністерства фінансів, станом на 1 грудня 2017 року його розмір становив 995 мільярдів рублів (це близько 480 мільярдів гривень).

Обидва фонди були утворені дев'ять років тому в результаті поділу Стабілізаційного фонду.

Фонд національного достатку був умовно розділений на дві частини: одна призначалася для виплати пенсій у довгостроковій перспективі, інша – для інвестицій у самоокупні інфраструктурні проекти.

Згідно з оцінкою міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, на 1 січня розмір Фонду національного достатку має становити 3,8 трильйона рублів (це близько 1,8 трильйона гривень).