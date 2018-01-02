Запаси газу в сховищах становлять майже 15 мільярдів кубів

Україна увійшла у 2018 рік із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) в обсязі 14,693 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", від початку опалювального сезону, що стартував 24 жовтня 2017 року, і до 31 грудня запаси газу в ПСГ зменшилися на 13,4%, або 2,280 млрд кубов.

Зокрема, останнього дня 2017 року зі сховищ було піднято 37,42 млн кубометрів.



Відбір газу зі сховищ роком раніше - 31 грудня 2016 року - становив 42,48 млн куб. м за запасів 11 млрд 992,95 млн куб. м, два роки тому - 118,10 млн куб. м (13 млрд 995,48 млн куб. м), три роки тому - 94,22 млн куб. м (11 млрд 460,7 млн куб. м).



Таким чином, запаси газу в українських ПСГ останнього дня 2017 року на 22,5%, 5% та 28,2% більше, ніж на аналогічні дати 2016-го, 2015-го і 2014 років відповідно.

У 2017 році сумарне закачування газу до сховищ перевищило його відбір на 2,733 млрд куб. м, тоді як у 2016-му відбір перевищив закачування на 2,002 млрд куб. м.

Загалом протягом 2017 року найбільший місячний відбір зі сховищ було зафіксовано в січні (2 млрд 101,84 млн куб. м, або 67,8 млн куб. м/добу), а найбільше місячне закачування - в серпні (1 млрд 667,29 млн куб. м, або 53,8 млн куб. м/добу).

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.