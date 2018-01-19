VISA вбудує сканер відбитку пальця в банківські картки

Visa приступила до випуску пластикових карт нового типу, в них буде інтегрований сканер відбитків пальців.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Перша партія нових карт Visa вже на цьому тижні надійде в розпорядження Mountain America Credit Union і Bank of Cyprus.

Для підтвердження особи власника картки і подальшої транзакції грошових коштів достатньо піднести палець до сканера. Якщо система ідентифікувала вас, то крихітний індикатор на мапі засвітиться зеленим кольором.

Якщо палець не поклали, то будуть використані традиційні методи підтвердження - ПІН-код або підпис на чеку. Система повністю автономна: відбиток зберігається на самій карті, а чіп при необхідності підзарядиться прямо від POS-терміналу. Їх оновлювати не потрібно.

Малюнок відбитка буде зберігатися в зашифрованому вигляді тільки на карті і не буде передаватися за її межі - ні на сервера банку, ні в тимчасові сховища.

Visa вважає, що новий підхід швидко стане домінуючим.

"Серед усіх запропонованих варіантів біометричної ідентифікації розпізнавання відбитків пальців отримало високий відгук (50%) як бажаний засіб аутентифікації для підтвердження платежів в магазинах", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда