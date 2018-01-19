Суд відправив під варту двох топ-менеджерів Дубневичів

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень затриманому НАБУ раднику директора ТОВ "Енергія" Ігорю Кучмі.

Про це повідомляють "Наші гроші".

При цьому НАБУ і САП просили суд взяти Кучму під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 230 млн грн.

Ще одному із затриманих - керівнику ТОВ "Енергія-Новий Розділ" Ігорю Артімко суд призначив запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави в 10 млн грн.

Суд також повинен визначити запобіжний захід для фіндиректора фірми "Енергія-Новий Розділ" Олега Павлишина та заступника директора підприємства Ігоря Ільківа.

За даними слідства, Кучма організував і керував схемою по заволодінню більше 300 млн кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

У свою чергу, захист Кучми заперечує будь-яку його причетність до скоєння злочину.

Звинувачення називає Кучму неформальним фактичним керівником "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", він повністю контролює діяльність цих підприємств.

За даними слідства, всі питання функціонування цих фірм узгоджувалися з Кучмою, без його відома ніякі рішення не приймалися.

Кучма є представником бенефіціарів власників зазначених підприємств - народних депутатів від БПП Богдана та Ярослава Дубневичів.

Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті заволодіння газом, здійснювалася за допомогою "Корпорація КРТ", "Енергія-Тепловодосервіс", "Енергія-Монтажсервис" і "Енергія".

Бенефіціарами всіх зазначених компаній є Дубневичі.

17 січня Кучмі вручили повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомив прокурор, Кучма ігнорував усі виклики в НАБУ.

Під час обшуку у Кучми детективи не знайшли його закордонний паспорт, поки невідомо про його місцезнаходження.

В ході обшуку в офісі "Енергія" в сейфі Кучми було вилучено 1,14 млн євро, 136 тис доларів, а також кілька мільйонів гривень. Ці кошти арештовані в рамках кримінального провадження.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро 16 січня затримали у Львові чотирьох службових осіб трьох компаній за підозрою в заволодінні більш як 300 млн кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.