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Google враховуватиме швидкість завантаження сайтів при пошуку з мобільного

Четвер, 18 січня 2018, 16:50
 

З липня 2018 року пошукова система почне враховувати швидкість завантаження сторінок на смартфонах і планшетах під час видачі сайтів в пошуку.

Про це йдеться в блозі компанії.

"Speed Update зачепить лише найповільніші сайти і вплине на невеликий відсоток запитів", - відзначили в Google.

"Мета пошукового запиту залишається головною, тому навіть повільна сторінка може опинитися високо у видачі, якщо на ній міститься хороший, актуальний контент", - пояснюють в Google.

Нагадаємо, Google розробила просунутий синтезатор мовлення нового покоління, заснований на нейромережі.

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Економічна правда
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