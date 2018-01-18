Google враховуватиме швидкість завантаження сайтів при пошуку з мобільного
Четвер, 18 січня 2018, 16:50
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З липня 2018 року пошукова система почне враховувати швидкість завантаження сторінок на смартфонах і планшетах під час видачі сайтів в пошуку.
Про це йдеться в блозі компанії.
"Speed Update зачепить лише найповільніші сайти і вплине на невеликий відсоток запитів", - відзначили в Google.
"Мета пошукового запиту залишається головною, тому навіть повільна сторінка може опинитися високо у видачі, якщо на ній міститься хороший, актуальний контент", - пояснюють в Google.
Нагадаємо, Google розробила просунутий синтезатор мовлення нового покоління, заснований на нейромережі.