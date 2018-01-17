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Мобільні оператори впровадять 3G і 4G у київському метро

Середа, 17 січня 2018, 15:40

Київстар, lifecell і Vodafone домовилися про будівництво 3G-мережі в київському метрополітені та затвердили технічне завдання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент "Київстар" Петро Чернишов.

"Оператори нарешті домовилися між собою і затвердили технічне завдання. Тепер залишилося провести тендер і вибрати підрядника для будівництва і обслуговування 3G-мережі в метро. І не тільки 3G - ми націлені на те, щоб запускати 4G в діапазоні 1800 МГц, якщо все складеться як треба", - написав Чернишов.

Нагадаємо, Київстар запускає Mobile ID.

3G 4G мобільний зв'язок
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Економічна правда
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