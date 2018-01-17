Одеським НПЗ керуватиме Фонд держмайна

Фонд державного майна заснував ДП "Одеський нафтопереробний завод", до статутного капіталу якого найближчим часом планується передати цілісний майновий комплекс заводу.

Реєстрація підприємства була завершена тиждень тому - 12 січня.

За даними ЕП, найближчим часом до статуту підприємства буде передано цілісний майновий комплекс НПЗ, конфіскований судом в минулому році на користь Кабміну.

Відповідне рішення було прийнято в рамках розслідування проти групи CЕПЕК Сергія Курченка, до складу якої Одеський НПЗ увійшов в 2013 році.

З 2014 року Курченка знаходиться в бігах в Росії. З моменту його переїзду управління заводом здійснювало ДП "Укртранснафтопродукт", яке на той момент очолював Олександр Горбунов - виходець з команди власника групи "Фактор" Сергія Тищенка, який близький до депутата Верховної Ради від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Після передачі активів заводу в ДП "Одеський НПЗ", підприємство фактично буде контролюватися людиною з оточенням першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

Непрямим підтвердженням цього є те що директором держпідприємства призначений Юрій Столяров. Відбір його кандидатури було здійснено в кінці минулого року на конкурсі Фонду держмайна, що курується заступником голови відомства Володимиром Державіним - екс-помічником Кононенка в статусі народного депутата.

Нагадаємо, 22 квітня 2017 року за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ".

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

"Щодо однієї особи судом вже винесено обвинувальний вирок. На теперішній час тривають обшуки у приміщеннях "Одеського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЕП писала, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою президента.

19 червня 2017 року Районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскаціі цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ.

Детальніше про цю історію можна почитати за посиланням.

Дмитро Рясний, ЕП