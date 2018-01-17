Учасниця схем "МінЗДоха" змогла отримати посаду в НАЗК — ЗМІ

Колишня чиновниця НАЗК Тетяна Шкребко була засуджена до 5 років позбавлення волі умовно, визнавши участь в службовій підробці при незаконному відшкодуванні ПДВ за часів Олександра Клименка.

Про це свідчить вирок Печерського райсуду Києва, передають "Наші гроші".

Як зазначає видання, Шкребко працювала в НАЗК з 2016 року до середини 2017 року, тобто вирок вона отримала саме під час роботи в агентстві, яке повинно стежити за корупцією серед державних чиновників.

Зокрема, Шкребко визнала свою провину в службовій підробці і участь в злочинах, скоєних злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-глави Міндоходів Олександра Клименка, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, учасники злочинної організації в період з квітня 2012 року по вересень 2013 року заволоділи коштами держбюджету на суму 3,16 млрд грн шляхом неправомірного отримання бюджетного відшкодування ПДВ трьома підприємствами - "Мегатерій", "Газіновація" і "Ексімтех".

Зокрема, вона організувала службове підроблення документів по відшкодуванню ПДВ на загальну суму 584 млн грн на користь "Газіновації", провину в чому Шкребко визнала.

На підставі наданих даних податкової служби, Держказначейство у вересні і жовтні 2012 року перерахувало до банку "Капітал" на рахунок фірми "Газіновація" 584 млн грн, звідки їх зняли готівкою і розподілили між учасниками злочинної організації.

При призначенні покарання Тетяні Шкребко слідство вказало, що вона не була учасницею злочинної організації, а брала участь у злочині, скоєному цією організацією.

Як зазначено у вироку, Шкребко "здогадувалася про існування злочинної організації, до складу якої увійшли керівники ДПС України та ДПС в Києві, але без залучення до участі в такій організації, без інформування про розподіл ролей в ній і без повідомлення про мету її створення".

Шкребко "активно сприяла встановленню обставин кримінального провадження" - дала "свідчення про вчинені ним порушення, а також викривальні показання про осіб, обставини та події, що мають значення для кримінального провадження".

Крім того, вона добровільно частково відшкодувала державі збитків на суму 5 тисяч грн.

За угодою з ГПУ, Шкребко було призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено законом.

Так, їй загрожувало від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією і забороною займати посади.

Замість цього вона була засуджена до 5 років позбавлення волі умовно без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

У 2016 році Шкребко була призначена заступником керівника департаменту - керівником першого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції.

15 липня 2016 року було розпочато перевірку, передбачену законом "Про очищення влади", яку Шкребко успішно пройшла.

Як повідомлялося, начальниця головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко згадується у низці кримінальних проваджень по конвертації та службовому підробленні.