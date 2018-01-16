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В уряді посилюють кіберзахист

Вівторок, 16 січня 2018, 19:25
 

Система безпеки та захисту даних Секретаріату Кабінету міністрів України від несанкціонованого втручання складається з кількох підсистем, що постійно оновлюються.

Про це повідомили в департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ, передає Укрінформ.

"Система безпеки та захисту даних Секретаріату Кабінету міністрів від несанкціонованого втручання складається з кількох підсистем, зокрема захисту периметру мережі, захисту мережевих ресурсів ззовні та в периметрі, антивірусного захисту, захисту від DDoS-атак тощо", - зазначили у департаменті.

"Обладнання та програмне забезпечення системи безпеки та захисту даних від несанкціонованого втручання постійно оновлюється. За результатами аналізу кібератак, запроваджуються додаткові елементи захисту", - додали в КМУ.

Що стосується витрат на систему захисту, то в Секретаріаті Кабміну запевнили, що до середини березня ця інформація обов’язково буде оприлюднена на Урядовому веб-порталі у розділі "Інформація про бюджет".

Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya (NotPetya).

Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

За даними СБУ, до атаки вірусу причетні спецслужби РФ

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